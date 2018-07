POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Betzdorf vom 08.07.2018

Betzdorf (ots) - 1. Verkehrsunfall mit Flucht

Unfallort: 57518 Betzdorf, Engelsteinstraße 31 Unfallzeit: 04.07.2018, 09:00- 16:00 Uhr Hergang: Der Polizei in Betzdorf wurde nachträglich ein Verkehrsunfall mitgeteilt. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Engelsteinstraße ein Firmenfahrzeug einer dort tätigen Malerfirma. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen.

2. Verkehrsunfall mit Flucht

Unfallort: 57586 Weitefeld, Bahnhofstraße 12 Unfallzeit: 07.07.2018, 10:40 Uhr Hergang: Zu einem an sich harmlosen Parkplatzrempler kam es in Weitefeld auf dem Parkplatz eines Supermarktes, währe die Unfallverursacherin nicht einfach weg gefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufmerksame Zeugen hatten sich jedoch das Kennzeichen notiert. Die Polizei konnte somit schnell die Verursacherin ermitteln. Auf diese kommt nun ein Strafverfahren zu.

3. Körperverletzung

Tatort: 57562 Herdorf, Schneiderstraße Tatzeit: 08.07.2018, 01:40 Uhr Hergang: Nach ersten Ermittlungen begaben sich mehrere Jugendliche nach dem Besuch einer Lokalität in Herdorf Hellerstraße, fußläufig in Richtung REWE Markt. In der Schneiderstraße trennte man sich und der Geschädigte ging allein weiter in Richtung Neunkirchen. Plötzlich wurden die Bekannten durch Schreie aufmerksam und begaben sich zum Geschädigten. Laut dessen Angaben sei er grundlos von einem Insassen eines 1er BMW zusammengeschlagen worden. Sollten weitere Zeugen die tatgesehen haben , so bittet die Polizei um deren Mithilfe.

