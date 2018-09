POL-PDLD: Edenkoben - Fahrraddiebstahl

Edenkoben (ots) - Bereits am vergangenen Dienstag (04.09.2018) haben Unbekannte am Friedhof ein hochwertiges Trekkingrad der Marke Cube entwendet. Eine 17 - Jährige hatte das Rad im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 13 Uhr dort abgeschlossen abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

