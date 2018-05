POL-VDMZ: Kleinkind hat bei Unfall einen großen Schutzengel

1 weiterer Medieninhalt

A60 Rheinhessen (ots) - Am Donnerstag, 3. Mai 2018, gegen 14.00 Uhr, befuhr eine Familie aus dem Main-Kinzig-Kreis mit ihrem Wohnmobil die A60 aus Richtung Mainz kommend in Richtung Autobahndreieck Nahetal. Kurz vor der Anschlussstelle Bingen/Ost platzte plötzlich und ohne Vorwarnung der linke Reifen der Hinterachse. Dabei durchschlugen Teile der Reifenkarkasse den Radkasten und den Unterboden des Wohnmobils. Die Trümmerteile gelangten so in den Innen- bzw. den Wohnbereich. Einen Schutzengel hatte dabei das 17 Monate alte Kleinkind der Familie, das in einer ordnungsgemäß auf einer Sitzbank oberhalb des zertrümmerten Radkastens befestigten Babyschale schlief. Das Kind wurde wie durch ein Wunder nicht verletzt. Lediglich ein nachfolgender PKW wurde durch Reifenteile leicht beschädigt. Das Wohnmobil musste anschließend in eine Werkstatt geschleppt werden. Das Kind wurde von der Polizei zusammen mit der glücklichen Mutter zum nahegelegenen Autohof verbracht. J.T.

