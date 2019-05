Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Person in hilfloser Lage/ Sperrung der B41

Idar-Oberstein (ots)

Am Sonntag, dem 26.05.2019, kam es in der Zeit von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr zu einem Polizeieinsatz, da sich einen Person im Stadtteil Oberstein in einer hilflosen Lage befand. Auf Grund der erforderlichen Einsatzmaßnahmen, in die neben der Polizei Idar-Oberstein auch die freiwillige Feuerwehr und der Rettungsdienst involviert waren, musste die B 41 in Fahrtrichtung Bad Kreuznach im o.g. Zeitraum gesperrt werden.

Der Einsatz nahm ein guten Ende... die Person konnte aus ihrer hilflosen Lage befreit werden.

