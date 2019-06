Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 37 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat sich am Montagnachmittag (24.06.2019) bei einem Sturz an der Tübinger Straße schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um den Radler und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrradfahrer, der vom Marienplatz in Richtung Silberburgstraße unterwegs war, touchierte offenbar aus Unachtsamkeit eine am linken Straßenrand fest verankerte Warnbarke und prallte im Anschluss gegen einen verkehrsbedingt haltenden Smart einer 33-Jährigen. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

