Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ladendiebstahl eines 17-Jährigen mit anschließender versuchter Körperverletzung und Beleidigung von Polizeibeamten

Bad Dürkheim (ots)

Am 01.06.2019 gegen 23:00 Uhr meldete eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in Bad Dürkheim einen Diebstahl von mehreren Getränken aus der Tankstelle. Aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung konnte der Beschuldigte im Bereich des Wurstmarktplatzes in Bad Dürkheim angetroffen werden. Es handelte sich hierbei um einen 17-Jährigen aus Blieskastel. Der Beschuldigte verhielt sich aggressiv gegenüber den Beamten und spuckte in deren Richtung, weswegen er gefesselt werden musste. Anschließend beleidigte er die Beamten noch in unflätiger Weise. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen stolzen Wert von 1,8 Promille. Da der 17-Jährige offensichtlich nicht mehr Herr seiner Sinne war, wurde er im Anschluss in eine Fachklinik eingeliefert. Der kontaktierte Vater des Beschuldigten zeigte sich verständlicher Weise alles andere als erfreut. Den jungen Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Landendiebstahls sowie versuchter Körperverletzung und Beleidigung.

