POL-PDNW: Bad Dürkheim - Körperverletzung durch Faustschlag auf dem Stadtfest

Bad Dürkheim (ots)

Der Auftakt des Bad Dürkheimer Stadtfestes wäre beinahe "reibungslos" verlaufen, hätte es nicht in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:50 Uhr einen Streit mit Körperverletzung auf dem Stadtplatz gegeben. Der zunächst nur lautstarke Disput zwischen vier Männern endete mit einem Faustschlag und einem geschwollenen Auge, woraufhin sich alle Parteien in unterschiedliche Richtungen davon machten. Bei der anschließenden Suche nach den Streitparteien wurde leider nur der Geschädigte ausfindig gemacht. Dieser gab an, es handele sich bei den unbekannten Angreifern um zwei muskulöse Männer zwischen 20 und 30 Jahren, beide größer als 180cm, die u.a. auch polnisch miteinander gesprochen hätten. Kurz vor dem Faustschlag hätte einer der Beteiligten sein T-Shirt ausgezogen und sei dann auf den Verletzten losgegangen.

Zeugen, die den geschilderten Streit wahrgenommen oder die im Anschluss flüchtenden Täter gesehen haben, werden gebeten, sich unter 06322 9630 bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden.

