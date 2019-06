Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Bad Dürkheim (ots)

Am Mittwoch, den 29.05. zwischen 13:00 und 14:00 Uhr, kam es in Bad Dürkheim zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz zwischen Bahnhof und Parkhaus am Obstmarkt. Die 75-jährige Geschädigte aus Obersülzen, die ihren Volvo in der genannten Zeit dort parkte, stellte bei der Rückkehr an ihr Auto einen großen Lackschaden über die gesamte Beifahrerseite des Fahrzeugs fest, der mutmaßlich durch ein daneben ein- bzw. ausparkendes Fahrzeug verursacht wurde.

Zeugen, die Hinweise zu Beobachtungen oder Geräuschen im Zusammenhang mit dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter 06322 9630 bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden.

