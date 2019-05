Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pkw beim Vorbeifahren touchiert und entfernt

Bild-Infos

Download

Bad Dürkheim (ots)

Das staunte die Geschädigte einer Unfallflucht nicht schlecht, als sie am 29.05.2019, um 18.55 Uhr ihren Pkw Mitsubishi Spacestar (RP-Kennzeichen) abstellte und gegen 19.35 Uhr wieder zu ihrem Pkw kam. Dieser stand nicht mehr in der Parklücke des "Fressnapf" in Bad Dürkheim in der Bruchstraße. Der Pkw wurde durch einen vorbeifahrenden Pkw touchiert und aus der Parklücke geschoben. Durch den Anstoß wurde bei dem Mitsubishi der Kotflügel vorne links eingedrückt und die Beleuchtungseinrichtung vorne links herausgebrochen. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf ca. 3000 EUR. Zu dem verursachenden Pkw liegen aktuell keine Hinweise vor.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Steffen Rau, Dienstgruppenleiter



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell