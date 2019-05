Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Spiegel treffen sich und Verursacher entfernt sich

Bad Dürkheim (ots)

Am 29.05.2019, um 18.00 Uhr kam es im Begegnungsverkehr in der Kaiserslauterer Straße (B37) in Hardenburg zu einer Berührung zwischen beiden Außenspiegeln. Die 74-jährige Fahrerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis befuhr mit ihrem Pkw VW Golf die Kaiserslauterer Straße aus Richtung Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung Frankenstein, als in der dortigen Engstelle ein ihr entgegenkommender bislang unbekannter Pkw den linken Außenspiegel touchierte. Der entgegenkommende Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Golf wurde der Spiegel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

