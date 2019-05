Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Taxifahrer ausgeraubt - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zwei bislang unbekannte männliche Personen ließen sich am frühen Morgen mit dem Taxi vom Bahnhof Neustadt in die Hans-Geiger-Straße fahren. Als der Fahrer das Fahrgeld kassieren wollte, richtete einer der beiden Fahrgäste eine Waffe auf ihn und forderte Geld und Wertgegenstände. Daraufhin händigte der 30-jährige Fahrer die Tageseinnahmen sowie sein privates Mobiltelefon aus. Die Täter stiegen aus und verschwanden. Die beiden Täter werden beschrieben mit dunklem Teint, schlanker Statur. Beide trugen dunkle Basecaps und dunkle Jogginghosen. Zudem trug ein Täter eine auffallend blaue Jacke. Sie unterhielten sich in deutscher Sprache. Mittlerweile liegen Videoaufnahmen vor, auf denen die möglichen Täter aufgezeichnet sind.

Zeugen, die im Zeitraum von heute 01:00 - 03:00 Uhr, im Bereich Bahnhof Neustadt unterwegs waren und Personen mit genannter Beschreibung gesehen haben, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

