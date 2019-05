Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sechs Flacons Parfüm entwendet

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 24-jährige Frau aus dem osteuropäischen Raum wurde gestern Nachmittag in einer Parfümerie in Neustadt vom Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie Flaschen hochwertigen Parfüms in eine Tüte steckte und das Geschäft verließ. Bei der Identitätsfeststellung durch die Polizei kamen sechs Parfümflacons im Gesamtwert von 700 Euro ans Tageslicht. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell