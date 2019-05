Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Marihuanageruch dringt aus Seitenfenster

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle eines Fahrzeuges heute kurz nach Mitternacht stellten die Beamten in der Landauer Straße aus dem geöffneten Seitenfenster Marihuanageruch fest. Der 19-jährige Beifahrer händigte den Beamten schließlich 2,6gr Marihuana aus, das er in seiner Jacke hatte. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Der 18-jährige Fahrer wurde noch negativ auf Drogen getestet, so dass er die Fahrt fortsetzen konnte. Den heranwachsenden 19-jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell