POL-PDNW: Mit Einhandmesser gegen Waffengesetz verstoßen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der letzten Nacht wurde bei einem 25-jährigen Autofahrer ein Einhandmesser in seinem Zugriffsbereich im Fahrzeug aufgefunden. Das Führen von Einhandmessern ist laut Waffengesetz verboten, es sei denn, es wurde in einem verschlossenen Behältnis transportiert. Den Fahrer erwartet nun Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.

