Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Offensichtlich betrunkener Radfahrer beschädigt Auto und flüchtet

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht zu Sonntag fuhr ein Radfahrer gegen ein in der Geitherstraße abgestellten grauen Ford Fiesta. Der Halter, der den Zusammenstoß hört, läuft zu seinem Wagen und sieht nur noch einen Radfahrer in Schlangenlinien davonfahren. Der unbekannte Radfahrer hinterlässt Kratzer am Pkw und einen Schaden von ca. 300 Euro. Der Unfall wurde am nächsten Tag nachgemeldet.

