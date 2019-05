POL-PDNW: Mit Marihuana, Amfetamin und Ecstasy erwischt

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Vier Personen im Alter zwischen 24 und 19 Jahren wurden am Sonntagmorgen gg. 5:30 Uhr in der Robert-Stolz-Straße einer Kontrolle unterzogen, da sie sich in einem Pkw auf dem Platz vor dem dortigen Autohandel aufhielten. Das Fahrzeug stand offensichtlich zum Verkauf an. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei den Heranwachsenden selbst sowie rund um das Fahrzeug 0,3gr Marihuana, 0,8gr Amfetamin und 0,5gr Ecstasy aufgefunden werden. Zudem hatte einer der Heranwachsenden ein Maxx-Ticket, das nicht sein Eigen war. Ob das besetzte Fahrzeug offen stand, muß noch ermittelt werden. Auch wie einer der Beteiligten an das fremde Maxx-Ticket gelangte, das er mit sich führte, ist noch offen.

