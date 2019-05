Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Taschendiebstahl

Bad Dürkheim (ots)

Am 25.05.2019 kam es zur Mittagszeit in einem Einkaufsmarkt in Bad Dürkheim zum Diebstahl eines Geldbeutels. Dieser wurde einer 37-Jährigen, während des Einkaufs, aus ihrer Handtasche entwendet.

Ihre Polizei empfiehlt, bei Einkäufen die Handtasche immer geschlossen zu halten und an der Person zu tragen, um Diebstähle zu verhindern.

