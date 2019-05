Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Waldweg erheblich durch Öl verunreinigt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Lindenberg/Wachenheim - Absolut naturuntypische Feststellungen machten Wanderer am Freitagmittag, 24.05.2019, auf dem Waldweg, der von der Kreisstraße 16 zum Waldhaus Lambertskreuz führt. Ein Pkw hatte sich offensichtlich beim Befahren des Waldweges die Ölwanne aufgerissen, wodurch eine etwa einen Kilometer lange massive Ölspur verursacht wurde. Die strafrechtlichen Ermittlungen hinsichtlich des bislang noch unbekannten Fahrzeugführers dauern an. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. In Absprache mit der Umweltbehörde der Kreisverwaltung Bad Dürkheim wurde eine Fachfirma mit der Beseitigung der Verunreinigung beauftragt. Wer sachdienliche geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.

