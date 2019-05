Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erpolzheim - Lkw flüchtet nach Verkehrsunfall

Erpolzheim (ots)

Am Freitag, 24.05.2019, um 06:55 Uhr, beschädigte ein Lkw-Fahrer in Erpolzheim, im Bereich Raiffeisenstraße / Von-Maurer-Straße, einen Baum und ein Wachstumsgestell, als er zurücksetzte. Trotz eines Hinweises durch einen Anwohner entfernte sich der Lkw-Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 200,- Euro zu kümmern. Durch den Anwohner konnte das Kennzeichen abgelesen werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, den Fahrer erwartet ein Strafverfahren.

