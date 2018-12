POL-DN: Alkoholisierter Pkw-Fahrer beschädigt mehrere geparkte Fahrzeuge

Niederzier (ots) - Am 09.12.2018, gegen 02:00 Uhr befuhr ein 34-jähriger Dürener die Ellener Straße in Oberzier. Der Pkw-Führer kam in Höhe Hausnummer 23 auf regennasser Fahrbahn, unmittelbar vor einer Mittelinsel, nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge noch gegen einen weiteren geparkten PKW und eine Hauswand geschleudert. Der Pkw-Führer gibt an, dass er durch ein entgegen kommendes Fahrzeug geblendet wurde. Bei der Unfallaufnahme wurde in der Atemluft des Pkw-Fahrers Alkoholgeruch festgestellt. Nach einem Alkoholtest musste dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet. Insgesamt entstand ein hoher Sachschaden.

