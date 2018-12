POL-DN: Alkoholisierter Pkw-Fahrer landet in einer Hecke

Hürtgenwald (ots) - Am 07.12.2018, gegen 21.00 Uhr fuhr ein 65-Jähriger aus Hürtgenwald mit seinem PKW durch die Ortslage Kleinhau. An der Einmündung Kreuzstraße / Schäfergasse beobachtete eine Zeugin, wie er in die Schäfergasse einbog und nach links von der Fahrbahn abkam. Hier durchbrach er eine Hecke und beschädigte eine Werbetafel. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurde er durch die eingesetzten Polizeibeamten zuhause angetroffen und bestätigte seine Unfallbeteiligung. Dem unter Alkoholeinwirkung stehenden Kraftfahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand mittlerer Sachschaden.

