Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Biber auf Tankstellengelände

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth(tb): Am Sonntagmorgen, um 06:30 Uhr traute die Angestellte der HEM-Tankstelle in Bettmar ihren Augen nicht, als im Eingangsbereich zur Tankstelle ein Biber saß. Nach ihren Angaben habe er sich auf die Straße geschleppt und machte dabei den Eindruck, als ob er verletzt gewesen sei. Um mögliche Unfälle mit dem Tier auf der Fahrbahn der anliegenden Bundesstraße 1 zu vermeiden, scheuchte die Frau den Biber vorsichtig wieder aufs Tankstellengelände, wo er bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei aus Bad Salzdetfurth verharrte.

Bei der ersten Inaugenscheinnahme des Tieres schien es Verletzungen am platten Schwanz und an einem der Hinterläufe zu haben. Zudem wirkte der Biber apathisch, da er keinerlei Fluchtverhalten zeigte. Mit Unterstützung eines Landwirts und einer Tierschützerin aus der Gemeinde Schellerten konnte das Tier in eine Transportbox gelockt und nach telefonischer Absprache der Tierärztlichen Hochschule Hannover zugeführt werden, um den Biber nach möglichen Verletzungen untersuchen zu lassen. Wo das Tier dann anschließend heimisch werden könnte, ist derzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell