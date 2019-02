Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld: Mit 2 Promille gegen Grundstücksmauer

Hildesheim (ots)

Alfeld(hoe) Ein 40-jähriger Alfelder befährt am Sonntag, 24.02.2019, um 05:07 Uhr, mit seinem Pkw die Straße "Limmerburg" in Alfeld. Hierbei kommt er mehrfach nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt eine Grundstücksmauer und einen Stromverteilerkasten. Anschließend fährt der Alfelder weiter bis auf ein Tankstellengelände an der Hannoverschen Straße. Hierbei verliert der Pkw Teile seines Fahrzeugs. Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme wird festgestellt, dass der Alfelder unter dem Einfluss alkoholischer Getränke das Fahrzeug geführt hat. Ein Test ergibt einen Wert von 2 Promille. Ihm wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wird sichergestellt. Eine vom Fahrzeug verursachte Ölspur vom Unfallort bis zum Abstellort des Pkw wird von der Alfelder Feuerwehr abgestreut.

