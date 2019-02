Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld: Körperverletzung an Diskothek

Hildesheim (ots)

Alfeld(hoe) Am Samstag, 23.02.2019, gegen 04.30 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung bei einer Diskothek in der Hannoverschen Straße in Alfeld. Nach vorausgegangenen Streitigkeiten aus einer Personengruppe heraus erhielt ein 27-jähriger aus Grünenplan dabei einen Schlag gegen den Kopf.

