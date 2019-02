Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Am 21.02.19, um 14:30 Uhr befuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw, einem schwarzen Citroen Xsara Picasso die Bundesstraße 243 aus Richtung Bockenem in Richtung Wesseln. In Höhe der sogenannten Bünte kam ihr plötzlich ein weißer Kleinwagen mit einem vertikalen,roten Streifen auf der Motorhaube auf ihrer Spur entgegen. Die Fahrerin des schwarzen Citroen erschrak und zog zunächst ganz nach rechts an den Fahrbahnrand, damit eine Kollision verhindert wird. Als das entgegenkommende Fahrzeug vorbei war, zog sie wieder auf die Fahrbahn, wobei sie ins Schleudern kam und auf dem gegenüberliegenden Seitenstreifen einen Leitpfahl touchierte. Im Rückspiegel erkannte sie noch, dass das weiße Fahrzeug nur kurz anhielt und anschließend die Fahrt in Richtung Bockenem fortsetzte.

Durch den Kontakt mit dem Leitpfahl entstand an der linken Fahrzeugseite ein Sachschaden von ca. 1000.-EUR. Durch das Verhalten von der Fahrerin des weißen Pkw hat diese ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort begangen.

Bei Hinweisen zu dieser Straftat melden sie sich bitte telefonisch auf dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Erreichbarkeit 05063-9010.

