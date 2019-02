POL-HI: Einbrüche in Bäckereien in Holle und Söhlde

Polizeiinspektion Hildesheim

(jpm)In der Nacht vom 20.02.2019 zum 21.02.2019 kam es zu Einbrüchen in Bäckereien in Holle und Söhlde.

Zwischen 18:30 Uhr abends und 04:00 Uhr morgens ereignete sich ein Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Marktstraße in Holle. Unbekannte Täter versuchten hier zunächst ergebnislos über ein Fenster in die Bäckerei zu gelangen. Zugang verschafften sie sich letztlich durch massive Gewaltanwendung auf die verschlossene Eingangstür. Im Inneren wurde offenbar hinter dem Tresenbereich nach Diebesgut gesucht. Gestohlen wurde den Ermittlungen zufolge nichts. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 800 Euro geschätzt.

In Söhlde war eine Bäckerei in der Straße An der Mühle betroffen. Zwischen 19:00 Uhr abends und 05:00 Uhr morgens drangen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten ein, indem sie die Eingangstür unter Gewaltanwendung öffneten. Anschließend wurde im Inneren nach Diebesgut gesucht. Dabei wurden Schränke und ein Kühlschrank durchwühlt. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde ist derzeit noch unbekannt. An der Tür entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

