Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf in Wendhausen

Hildesheim (ots)

Schellerten, OT Wendhausen (hep): Am Freitag, den 22.02.2019, gegen 18:50 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die B6 in Wendhausen aus Richtung Hildesheim kommend. In Höhe der Straße Am Unsinnbach habe der Führer der Sattelzugmaschine samt Auflieger ein Wendemanöver durchgeführt, bei dem er ein Verkehrsschild beschädigte. Er setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

