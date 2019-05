Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Leicht verletzter Autofahrer bei Verkehrsunfall

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, 24.05.2019, um 19:35 Uhr, kam es in Bad Dürkheim, Ortsteil Ungstein, in der Altenbacher Straße, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei missachtete ein 72-jähriger Fahrer aus Bad Dürkheim die Vorfahrt eines 67-jährigen Fahrers aus Grünstadt. Beide Fahrzeuge, ein Citroen Berlingo und ein Mercedes Benz, wurden hierbei beschädigt, der Citroen musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von insgesamt ca. 7.000,- Euro. Der 67-jährige aus Grünstadt wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei musste im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergung des abgeschleppten Citroens für ca. 35 Minuten den Verkehr auf der Altenbacher Straße regeln.

