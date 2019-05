Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wiederholte Fahrt unter Drogeneinfluss

Dackenheim (ots)

Am 25.05.2019 gegen 03:00 Uhr wurde von einer Streife der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein 20-jähriger Rollerfahrer aus Bad Dürkheim im Bereich der B 271 zwischen Kirchheim und Herxheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem jungen Mann drogenbedingte Auffallerscheinungen festgestellt werden konnten, wurde mit ihm ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf Amphetamin verlief. Eine weitere Überprüfung des 20-Jährigen ergab, dass es sich bei ihm um einen Wiederholungstäter handelte. Er führte in diesem Jahr bereits in zwei weiteren Fällen ein Kraftfahrzeug unter Betäubungsmitteleinfluss. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Rollerschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Geldbuße in Höhe von 1500,- Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein 3-monatiges Fahrverbot. Außerdem wurde gegen ihn ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

