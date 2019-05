Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Brand einer Hecke

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, 24.05.2019, um 19:27 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei Bad Dürkheim zu einer Feuermeldung in der Chemnitzer Straße 21 gerufen. Hier war bei Arbeiten mit einem Gasbrenner versehentlich eine Hecke in Brand geraten. Für die umliegenden Wohnhäuser bestand jedoch keine Gefahr.

