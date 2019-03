Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gute Spürnasen

Bückeburg (ots)

(ma)

Eine gute "Spürnase" hatte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bückeburg am Donnerstag um 19.20 Uhr als bei einer routinemäßigen Streifenfahrt den Beamten auf der Ernst-Kestner-Straße in Bückeburg ein markanter Geruch in die Nasen stieg.

Beim Vorbeifahren an der dortigen Parkpalette stieg Marihuanageruch aus der unteren Ebene der öffentlichen Parkgarage hervor.

Die Beamten überprüften sechs Bückeburger Jugendliche im Alter von 15-16 Jahren. Bei einem der Überprüften fanden die Beamten bei einer Personendurchsuchung Marihuana-Joints und mehrere verpackte Konsumeinheiten von Marihuana.

Es wurde ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell