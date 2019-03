Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landesbergen-Polizei sucht Fahrradbesitzer

Nienburg (ots)

(BER) Am Mittwoch, 27.03.2019, wurde der Polizei in Landesbergen mitgeteilt, dass sich auf einem Grundstück in Heidhausen ein "herrenloses" Fahrrad befinden würde. Das Fahrrad gehörte dort nicht hin und auch der Eigentümer konnte bisher nicht ermittelt werden. Um zu erfahren, ob es sich bei dem "Bulls"- Mountainbike, Farbe grau/weiß, um eine Fundsache handelt, oder das Rad zuvor entwendet wurde, bittet die Polizei um Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Diese nimmt die Polizei in Landesbergen unter der Telefonnummer: 05025/1001.

