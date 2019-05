Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Deidesheim (ots)

Am Montag, den 27.05.2019, kam gegen 22.55 Uhr ein 60-jähriger Personenkraftwagenfahrer in der Bgm.-Oberhettinger-Straße in Deidesheim von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Er stand jedoch sichtlich stark unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell