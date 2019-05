Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Drei Autofahrer berauscht unterwegs (14,63,66-0605)

Speyer (ots)

06.05.20191 10.50 Uhr Bei der Kontrolle eines 22-jährigen PKW Fahrers in der Tullastraße gab dieser auf Nachfrage an, am Freitagabend zwei Joints geraucht zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

20.30 Uhr In der Oberen Langgasse ergab ein Alkoholtest bei einem 46-jährigen Citroen Fahrer einen Wert von 0,72 Promille. Auf der Polizeiwache wurde ein gerichtsverwertbarer Alkohltest durchgeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

21.30 Uhr Bei einer weiteren Kontrolle in der Oberen Langgasse händigte ein 42-jähriger Mann einen gefälschten moldawischen Führerschein aus. Zudem wurden drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Auf Nachfrage gab er an, am Vortag Heroin konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sein gefälschter Führerschein wurde sichergestellt.

