Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - PKW zerkratzt (22-0605)

Dudenhofen (ots)

05.05.2019, 16.00 Uhr - 06.05.2019, Uhr Unbekannte zerkratzten in der Gommersheimer Straße die komplette Beifahrerseite an einen Opel Grandland. Schaden: circa 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

