POL-PDLU: (Frankenthal) -Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Eine 58-jährige Frau aus Großniedesheim will am 06.05.2019, gegen 16.20 Uhr, mit ihrem Pkw Mercedes-Benz an der Kreuzung Ostring/Nachtweideweg vom Nachtweideweg nach links in den Ostring abbiegen. Hierzu fährt sie bei grünzeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein, muss jedoch aufgrund von Gegenverkehr im Kreuzungsbereich warten. In dem Moment, in welchem sie letztendlich abbiegen will, fährt eine 45-jährige Frau aus Ludwigshafen mit ihrem Pkw Range Rover, welche den Ostring in Richtung B9 befährt, nachdem die Ampel in ihre Richtung nun auf grün schaltet, ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein und kollidiert mit dem Fahrzeug der 58-jährigen Frau. Bei dem Zusammenstoß werden beide Fahrzeugführerinnen verletzt und durch den eingesetzten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Über die Art der Verletzung ist derzeit nichts bekannt. Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden, der Schaden wird auf etwa 12000 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

