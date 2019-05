Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Angriffe per E-Mail auf Unternehmen nehmen zu

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei stellt derzeit verstärkt Cyberangriffe auf Unternehmen fest, die landläufig als Verschlüsselungstrojaner oder als Ransomware bezeichnet werden.

Ziel der Täter ist es, die Adressaten dazu zu bringen, Anhänge von E-Mails zu öffnen und damit die Ausführung eines Schadprogramms zu starten. Diese Programme, auch Malware genannt, sind beispielsweise unter den Namen "Emotet" oder "GrandCrab" bekannt. Die Methoden der Verschlüsselungstrojaner werden immer komplexer und ausgefeilter. Weil die Kriminellen wissen, dass sie durch die Angriffe die Betriebsabläufe von Unternehmen immer öfter erheblich stören, stellen sie immer dreistere Lösegeldforderungen.

Neben einzelnen Unternehmen sind zunehmend auch IT-Dienstleister betroffen. Über deren Netzwerke verschaffen sich die Angreifer Zugang zu deren Kunden. Die Folgen eines solchen Angriffs können zu einem kompletten Datenverlust führen.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat deshalb eine Cyber-Sicherheitswarnung mit technischen Details und Handlungsempfehlungen ausgegeben.

Unter diesem Link gelangen Sie zur Handlungsempfehlung: https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2019/BSI_warnt_vor_Ransomware-Angriffen-240419.html

In der Empfehlung rät das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik dringend davon ab, auf etwaige Lösegeldforderungen der Täter einzugehen. Auch sollten Unternehmen, die eine Malware-Infektion erlitten haben, nicht schweigen, sondern Geschäftspartner und Kunden zeitnah informieren und auf mögliche Angriffsversuche per E-Mail mit gefälschten Absenderadressen ihrer Organisation hinweisen.

Bereits im Vorfeld empfiehlt das BSI Unternehmern, sicherzustellen, dass

- regelmäßige Backups erstellt werden und diese offline oder in einem getrennten Netzwerk gespeichert werden.

- Mitarbeiter für die Gefahren durch E-Mail-Anhänge oder Links sensibilisiert werden. Einschließlich dem Hinweis, dass auch bei vermeintlich bekannten Absendern Dateianhänge oder Links nur nach Rücksprache mit dem Absender selbst geöffnet werden sollen.

- Auffälligkeiten umgehend an den IT-Betrieb und den IT-Sicherheitsbeauftragten gemeldet werden.

- Sicherheitsupdates für Betriebssysteme und Anwendungsprogramme (insbesondere Web-Browser, Browser-Plug-Ins, E-Mail-Clients, Office-Anwendungen, PDF-Dokumentenbetrachter) idealerweise automatisiert über eine zentrale Softwareverteilung erfolgen.

- Regelmäßig mehrstufige Datensicherungen durchgeführt werden, insbesondere Offline-Backups.

- Regelmäßig ein manuelles Monitoring von Logdaten, idealerweise ergänzt um automatisiertes Monitoring mit Alarmierung bei schwerwiegenden Anomalien, erfolgt.

- Eine Netzwerk-Segmentierung, also die Trennung von Client-/Server-/Domain-Controller-Netzen sowie Produktionsnetzen mit jeweils isolierter Administration nach unterschiedlichen Vertrauenszonen, Anwendungsbereichen und/oder Regionen erfolgen sollte.

Unternehmer sollten auch bedenken, dass Fehler ihrer Mitarbeiter die größte Gefahr darstellen. Daher sollten Nutzerkonten nur über die minimal zur Aufgabenerfüllung notwendigen Berechtigungen verfügen.

Bei Nachfragen zum Thema Prävention können sich Unternehmer aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Westpfalz an das

Beratungszentrum der Polizei, Parkstraße 11, 67655 Kaiserslautern, Telefon 0631-369-1444,

oder alternativ an die

Zentrale Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz, wenden. Die ZAC steht rheinland-pfälzischen Unternehmen, öffentlichen und nichtöffentlichen Institutionen als zentraler Ansprechpartner bei Cybercrime-Vorfällen zur Verfügung.

