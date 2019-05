Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann schläft im Auto - Zeuge macht sich Sorgen

Kaiserslautern (ots)

Ein Zeuge verständigte am frühen Donnerstagmorgen die Polizei, weil er sich um einen Mann sorgte. Dieser läge bereits zwei Tage in einem Auto auf dem Mitfahrerparkplatz am Opelkreisel. Auch an diesem Tag habe er ihn erneut in der gleichen Stellung liegen sehen. Der Zeuge äußerte den Verdacht, dass der Mann nicht mehr am Leben sei. Eine Streife fuhr direkt zum Mitfahrerparkplatz und überprüfte die Situation. Tatsächlich konnten die Kollegen eine Person im Auto vorfinden. Nach mehrmaligem Klopfen an der Scheibe reagierte der Mann im Auto. Es stellte sich heraus, dass er im PKW nächtigte. Weil er außerdem Alkohol getrunken hatte, wurde ihm der Fahrantritt untersagt. Seine Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt.

