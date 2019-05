Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Dreister Wiederholungstäter

Kaiserslautern (ots)

Weil er schon mehrfach wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten war, wurde ein 22-Jähriger bereits im April zur Polizeidienststelle in Kaiserslautern vorgeladen. Ihm wurde verdeutlicht, dass er in Deutschland keine Kraftfahrzeuge führen darf. Beim Verlassen der Dienststelle beteuerte der junge Mann, dass er sich künftig an die Vorschriften halten werde. Doch das war eine freche Lüge! Denn nachdem der Mann die Polizeiinspektion verlassen hatte, setzte er sich in einen Audi A8 und fuhr davon. Prompt wurde er von den Kollegen angehalten und erneut belehrt. Sein Auto wurde zur Unterbindung weiterer Fahrten abgeschleppt und sichergestellt. Auf den 22-Jährigen wartet nun erneut eine Anzeige!

