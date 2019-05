Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wem gehört dieses Fahrrad?

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Mittwochmorgen beobachteten Polizeibeamte einen 32-Jährigen, der mutwillig gegen ein abgestelltes Fahrrad in der Martin-Luther-Straße trat. Das Rad fiel hierdurch um und wurde beschädigt. Das Fahrrad der Marke "Specialized" wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt und befindet sich bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern. Wem das Zweirad gehört ist derzeit unklar. Deshalb sucht die Polizei nach dem Besitzer. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0631/369 2150

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell