POL-MS: Handtasche und Geldbörse im Auto zurückgelassen - Diebe schlagen Scheiben ein

Münster (ots) - Am Sonntagnachmittag (9.12.) stellten zwei Münsteraner ihr Auto für jeweils eine Stunde ab und ließen Wertgegenstände zurück. Diebe nutzten die günstige Gelegenheit, schlugen Scheiben ein und entwendeten zwischen 13.50 Uhr und 14.50 Uhr aus einem VW an der Lauheider Straße eine Handtasche mit einem Ausweis. An der Coermühle fischten die Diebe zwischen 14.40 Uhr und 15.40 Uhr aus einem Renault eine Geldbörse. Darin waren Bargeld, Ausweise EC- und Kreditkarten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

