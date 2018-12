POL-MS: Tresor aus Restaurant gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (9.12., 1:30 bis 6:10 Uhr) entwendeten unbekannte Täter einen Tresor samt Bargeld aus einem Restaurant am Hafenweg.

Die Diebe öffneten ein Fenster zur Gaststätte gewaltsam, kamen so in die Räume und bauten dort einen Tresor aus. Mit diesem flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

