POL-MS: Einbruch in Wohnung am Eltropweg - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte Täter brachen am Freitag (7.12., 8:45 bis 18:20 Uhr) in eine Wohnung am Eltropweg ein.

Die Diebe kletterten auf den Balkon zur Wohnung und hebelten die Balkontür auf. Die Einbrecher durchsuchten alle Räume nach Wertgegenständen und möglicher Beute. Mit Schmuck und einem iPad verschwanden die Diebe auf gleichem Wege aus der Wohnung.

Hinweise an die Polizei: 0251 275-0.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell