Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Gurtweil: Brand in Fabrikationsgebäude - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 17.05.2019, hat es in einem Fabrikationsgebäude in Waldshut-Tiengen gebrannt. In dem bei Gurtweil ansässigen Betrieb war es gegen 18:50 Uhr zum Brand gekommen. Im Laufe eines Produktionsablaufes hatte eine Dämmplatte Feuer gefangen. Sofortige interne Löschmaßnahmen und schließlich der Löschangriff der angerückten Feuerwehr brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Der entstandene Sachschaden an der betroffenen Maschine dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Das Gebäude wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

