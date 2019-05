POL-FR: Wehr: Beifahrer bei Unfall schwer verletzt - auf geparktes Auto geprallt

Polizeipräsidium Freiburg

Der Beifahrer eines Mercedes-Benz hat sich bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Sonntag, 20.05.2019, in Wehr-Öflingen schwer verletzt. Gegen 02:15 Uhr war der 48 Jahre alte Mercedes-Fahrer in der Wehratalstraße gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Renault geprallt. Offensichtlich hatte dieser den schwarzen Wagen zu spät erkannt. Während der Fahrer unverletzt blieb, klagte der 53 Jahre alte Beifahrer über Schmerzen am Oberkörper. Er wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Autos endeten mit Totalschaden. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 4000 Euro.

