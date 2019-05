Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Kind verunglückt mit Fahrrad - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Kind ist am Samstag, 18.05.2019, in Laufenburg mit dem Fahrrad verunglückt. Das 11-jährige Mädchen hatte kurz nach 17:30 Uhr in der Luise-Bauer-Straße die Kontrolle über ihr Rad verloren, als sie über einen Gullydeckel fuhr. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Zur weiteren Behandlung kam sie in eine Kinderklinik.

