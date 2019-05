Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht - geparkten Mercedes-Benz gestreift - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitag, 17.05.2019, einen auf einer Straße in Bad Säckingen geparkten Mercedes-Benz gestreift und ist anschließend geflüchtet. Der Mercedes-Benz CLA war von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr in der Basler Straße am rechten Straßenrand ordnungsgemäß abgestellt. In dieser Zeit wurde der Mercedes im Bereich des linken Kotflügels und der Stoßstange beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte diesen bei der Vorbeifahrt touchiert und den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro verursacht. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet um Zeugenhinweise (Kontakt 07761 934-0).

