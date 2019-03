POL-UL: (HDH) Giengen - Raucher im Zug

Polizeipräsidium Ulm

Am Freitag, gegen 20.00 Uhr, mussten die Beamten zum Bahnhof fahren. Dort hatte ein Zug angehalten. Der Zugbegleiter hatte Ärger mit zwei uneinsichtigen Fahrgästen. Zwei Männer hatten trotz Rauchverbot im Zug geraucht und die anderen Fahrgäste beschwerten sich. Der Begleiter hatte einen 34-jährigen Tabakraucher aufgefordert das Rauchen einzustellen, dem kam der Mann auch nach. Er verließ dann in Giengen den Zug. Sein 39-jähriger Reisepartner sah das Rauchen einer E-Zigarette nicht als Verstoß an und begann eine Diskussion mit dem Zugbegleiter. Das Streitgespräch konnte nur mit Hilfe der Polizei beigelegt werden. Nachdem die Vernunft Einzug gehalten hatte, konnte der Zug dann seine Fahrt fortsetzten. Zu einer strafbaren Handlung kam es nicht.

