Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: In Probezeit gegen 0,0 Promille-Grenze verstoßen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Karl-Helfferich-Straße um 02:50 Uhr ein PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Fahrer handelte es sich um einen 26-jährigen Mann. Während der Kontrolle stellen die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Nach einem durchgeführten Test wurden die Polizisten bestätigt. Das Ergebnis lag bei 0,25 Promille. Da sich der Fahrzeugführer noch in der Probezeit befindet, stellt dies rechtlich nun einen Verstoß dar. Hier gilt nämlich die 0,0 Promille-Grenze. Die Folge war die Sicherstellung des Führerscheins, sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Diese setzte ein Bekannter des Betroffenen fort.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Jennyfer Hantke

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell