POL-PDNW: Verlorenen Geldbeutel "geleert"

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 78-jährige Frau verlor gestern Vormittag im Bereich der Hetzelgalerie auf dem Weg zu einem Brillenfachgeschäft ihren Geldbeutel, in dem sich Bargeld in Höhe von über 1000 Euro befand. Sie wollte damit die bereits bestellten Brillen bezahlen. Noch während ihrer Suche meldete sich der 55-jährige Finder des Geldbeutels bei der Polizei am Walter-Engelmann-Platz. Allerdings war das Geld nicht mehr im Geldbeutel.

